Le Havre : il provoque un accident suite à un refus d'obtempérer

En plein après-midi lundi 15 février, les motards de la formation motocycliste urbaine du Havre patrouillent rue Felix Faure lorsqu'ils aperçoivent une personne sur un scooter 500cm3. A la vue des policiers, le pilote accélère. Les policiers mettent les gyrophares pour le contrôler.

Le conducteur du scooter emprunte la rue d'Ingouville puis la rue des Gobelins, perd soudain le contrôle et vient percuter un poteau. Les motards arrivent sur les lieux de l'accident et font aussitôt appel aux pompiers et au Samu. Le pilote du scooter, un jeune de 25 ans domicilié au Havre, a été pris en charge et transporté à l'hôpital Monod. Son pronostic vital n'est pas engagé mais il pourrait souffrir d'une fracture du bassin et d'un choc au thorax. Il n'est pas titulaire du permis de conduire.