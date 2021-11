65% des hommes fantasment sur les femmes qui font ce métier

Selon une étude menée par le site marieclaire.fr, pour 65% des hommes, la profession qui les fait le plus fantasmer chez les femmes est : architecte!

les architectes seraient les plus sexy, suivies de près par les hôtesses de l’air, les médecins, les dirigeantes d’entreprises et les enseignantes chercheuses. Les assistantes en langue étrangère, les ingénieures, les enseignantes et les designers auraient également la côte !

A contrario, les femmes de ménage, les infirmières pour personnes âgées et les commerciales forment le top 3 des métiers les moins séduisants selon les hommes, suivies de près par les techniciennes, les cuisinières, les coiffeuses, les directrices de restaurant ou d’hôtel, les employées du secteur social et les boulangères.

