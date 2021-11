Les vainqueurs des Grammy Awards

- Meilleur enregistrement: Mark Ronson feat. Bruno Mars, "Uptown Funk"

- Meilleure chanson: Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"

- Artiste révélation de l'année: Meghan Trainor

- Meilleur album rap: Kendrick Lamar, "To Pimp a Butterfly"

- Meilleur album rock: Muse, "Drones"

- Meilleur album de musique Dance/Electro: Skrillex and Diplo, "Skrillex and Diplo Present Jack Ü"

- Meilleur album de musique alternative: Alabama Shakes, "Sound & Color"

- Meilleur album de comédie musicale: "Hamilton"

- Meilleur album pop: Taylor Swift, "1989"

- Meilleur album de musique du monde: Angelique Kidjo, "Sings"

- Meilleur album parlé: Jimmy Carter, "A Full Life: Reflections at Ninety"

- Meilleur album urbain contemporain: The Weeknd, "Beauty Behind the Madness"

- Meilleur album de R&B: D'Angelo and The Vanguard, "Black Messiah"