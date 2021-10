TV News du jeudi 9 juin

On va finir par croire que le rôle est maudit. Il y a quelques années, William Petersen alias Gil Grissom quittait le casting de la série « Les experts » pour se consacrer pleinement à la production. Maintenant, après 2 saison et demi, c'est son remplaçant Laurence Fishburne, le professeur Raymond Langston, qui quitte le navire pour refaire du cinéma sa priorité !

Très critiqué à son arrivée, les audiences avaient fortement chuté pour ses stabiliser à 13 millions de téléspectateurs par épisode.

La 12ème saison se fera donc avec un nouveau leader, pour l'instant inconnu. De son côté Laurence Fishburne se consacrera pleinement au cinémz, ses premières amous. On le verra dans le prochain Soderbergh « Contagion », et il va réaliser son 1er film. Bref, il ne chômera pas !





Vous le savez, Christophe Hondelatte ne présentera plus « Faites entrer l'accusé » le dimanche soir sur france 3. Et on ne peut pas dire qu'il soit tendre avec sa probable remplaçante ! Les dernières rumeurs font état de Frédérique Lantieri, journaliste peu connue du grand public mais reconnue par ses pairs ; elle a notamment travaillé sur Envoyé Spécial. « Je pense que Dominique Rizet était plus légitime pour me remplacer. Sils voulaient une femme, il fallait faire un casting, pas choisir la 1ère personne qui passe sous la main. Elle n'a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans, c'est très bizarre comme choix... c’est un gâchis ». Un peu amer le garçon !





Le procès de Dominique Strauss-Kahn vient à peine de commencer que déjà on pense à adapter cette affaire à la télévision française. En tout cas Bruno Gaccio n'écarte pas l'idée. Il a été auteur pour « les guignols » pendant 15 ans et dirige actuellement « La fabrique », l'unité de fictions de canal+. Voici ses déclarations :

"L’affaire DSK est une vraie fiction. Un personnage comme lui, soupçonné d’avoir violé une soubrette… On se demande comment un homme à la pensée cartésienne peut laisser son cerveau reptilien prendre le pouvoir. J’adorerais produire une série sur le sujet ». Affaire à suivre, et sans jeux de mots, puisqu'il faudra évidemment attendre la fin du procès avant de faire quoi que ce soit.





On termine avec une bonne nouvelle qui concerne Lisa Kudrow, la Phobe de Friends. Après l'arrêt de la série, elle n'avait pas réussi à trouver un rôle vraiment intéressant alors avec ses propres moyens, elle a crée elle-même une série dans laquelle elle joue. Cette série s'appelle Web Therapy et elle est diffusée sur internet dpuis 3 ans en plusieurs modules de 10min. De nombreuses guest-star et pas des moindres sont venus jouer dans cette web-série comique, comme son amie Courtney Cox et même Meryl Streep !

La persévérence de Lisa Kudrow a payé puisque son concept a fini par intéresser la télévision qui va l'adapter sur le petit écran. Les épisodes seront groupés par 3 pour correspondre aux exigences de durée mais l'histoire sera sensiblement la même : les consultations de la psychologue loufoque Fiona Wallice.