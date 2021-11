Patinage : 15e trophée de la Reine Mathilde à Caen

Cette compétition de patinage artistique synchronisé comptera notamment pour la deuxième manche des championnats de France mais également comme accès aux compétitions internationales. 36 équipes seront présentes dont 8 équipes étrangères, soit près de 550 patineurs. Le trophée se joue dans quatre catégories: les juvéniles, les novices, les juniors et en âges mixtes.

Pour le président du club de Caen Ludovic Le Gennec c'est une véritable opportunité d’accueillir le trophée à Caen : "on est très content d'organiser un tel événement. De plus jouer à domicile devrait être un atout pour nos équipes donc on est en mesure d'attendre de bons résultats".

Pratique. Sam 20 février 15h-19h et dim 21 février 13h-16h. Patinoire de Caen.