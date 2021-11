Vianney, un chanteur sage en haut de l'affiche aux Victoires de la musique

Difficile d'imaginer plus beau cadeau d'anniversaire pour ce jeune homme qui est monté recevoir sa récompense sur scène à la veille de ses 25 ans. Une soirée mémorable pour celui qui avait aussi eu l'honneur d'ouvrir la cérémonie en reprenant "Quand j'étais chanteur" de Michel Delpech.

L'an dernier, Vianney a signé l'un des refrains les plus entêtants de l'année ("Mais t'es pas là, t'es où? Pas là"), entendus sur de nombreuses scènes françaises, du Printemps de Bourges aux Francofolies de la Rochelle. Sans y toucher, avec son allure de premier de la classe, ce débutant qui n'a découvert la scène qu'au printemps 2014 a vite appris à faire réagir les salles. Avec une simple guitare et une voix puissante.

"Mon plus grand bonheur jusqu'ici, c'était de jouer mes chansons dans ma chambre. Mais en ce moment, je découvre que, au-delà de la chambre, c'est encore mieux!", racontait à l'AFP en juin dernier Vianney Bureau, son nom complet.

- Un père militaire -

"Quand une chanson fonctionne en guitare-voix, c'est vraiment ce que je préfère", convient ce guitariste fan des morceaux "les plus épurés" de Neil Young, de Rickie Lee Jones ou "même des Rolling Stones" et qui a pris soin, dans le livret de son premier album "Idées blanches", d'inscrire les accords des chansons.

Vianney a grattouillé sa première guitare à 12 ans pour imiter son père qui aimait jouer à ses quatre fils quelques standards de Georges Brassens ou Christophe.

"Militaire très ouvert", son père n'a pas hésité à faire aimer à ses enfants la très antimilitariste chanson "Parachutiste" de Maxime Le Forestier. "Je ne suis pas antimilitariste, je ne peux pas l'être parce que, autour de moi, des gens ont donné leur vie pour ça... Mais mon père a tout fait pour qu'on puisse être conscient de la beauté des choses sans qu'on soit forcément d'accord", explique Vianney.

Né à Pau, ayant grandi à Paris, avec une mère professeur d'économie et ex-instructeur-pilote d'avion, Vianney assume avec son sourire tranquille son profil atypique dans le milieu de la musique à l'ère d'internet et de "The Voice".

Il a adoré fréquenter le lycée militaire de Saint-Cyr, est fan de rugby, ne boit pas d'alcool, a étudié trois ans le commerce puis deux ans le stylisme dans une école de mode à Paris. Pas pour "se chercher" mais par "envie de vivre des trucs différents", précise cet amoureux des grands voyages à vélo ou en stop.

La chanson a finalement fini par prendre toute la place après une rencontre avec celle qui allait devenir sa manageuse, Isabelle Vaudey. Elle découvre les chansons de Vianney grâce à un ami commun, lui fait enregistrer un album puis le propose au label Tôt Ou Tard, qui ne devait pas regretter son choix vendredi soir.

Le chanteur est en train d'enregistrer son deuxième album en Angleterre.