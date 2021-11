"L'Âge de Glace" souffle un vent de nouveauté sur le Futuroscope

Le Futuroscope ouvre sa saison 2016 sur les chapeaux de roues, fort de son record de fréquentation réalisé l'année dernière. 600.000 visiteurs ont été accueillis dans le parc qui soufflera ses trente bougies en 2017. Une performance qui n'a pas eu lieu depuis 2000.

Sid et Scrat, les nouvelles stars

Cette année encore, le parc misera sur la personnalisation de ses espaces pour amuser petits et grands. Un axe que le Futuroscope avait initié en transposant l'univers d'"Arthur et les Minimoys" et des "Lapins Crétins". Les nouvelles coqueluches sont Sid et Scrat, respectivement paresseux et écureuil de la saga animée "l'Âge de Glace", qui fera l'actualité en 2016 avec un cinquième volet, attendu cet été. Les fans des deux stars à poil pourront même espérer les approcher en chair et en os en déambulant dans le parc au fil de la journée.

La nouvelle attraction en quatre dimensions a été inspirée du troisième épisode, intitulé "Le Temps des Dinosaures". Les visiteurs pénétreront dans un théâtre multi-sensoriel, munis de lunettes polarisées et vêtus de peaux de bête, où ils se sentiront embarqués dans l'action grâce à une série d'animations. Le sol vibrera et provoquera des chatouillis au niveau des jambes. Dix effets spéciaux interviendront 30 à 40 fois durant l'expérience immersive.

À la tombée de la nuit, le Futuroscope présentera son tout nouveau spectacle, imaginé par le Cirque du Soleil. C'est la première fois que la célèbre compagnie signe une installation fixe en France. L'eau sera l'élément majeur de ce show intitulé "La Forge aux Étoiles". Le parc promet une explosion d'effets visuels, jusqu'à 35 mètres de hauteur. La scène aquatique s'étendra sur 7.000 m².

Un nouveau documentaire animalier en 4K Imax laser

Autre sensation de cette nouvelle saison : la projection de "La Loi du plus fort", un documentaire animalier qui a remporté le prix du meilleur scénario lors du Festival international du film animalier en 2015. Les aventures d'une souris, d'un tamia et d'un scorpion seront projetées sur l'écran de 600m² en 4K Imax laser. Une première en Europe.

Dans le programme des autres projections, l'écran hémisphérique de 900 m² présentera les fonds marins des Bahamas et des îles Fidji, grâce à une technique de prise de vue macrophotographique trois dimensions, qui a été développée par les équipes du Commandant Cousteau. L'autre film révélera les secrets d'un monde vivant impossible à percevoir à l'oeil nu.

Le parc du Futuroscope sera ouvert du 6 février au 2 janvier 2017, de 10h jusqu'à la tombée de la nuit.