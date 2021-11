Le Royaume-Uni négocie actuellement les termes de son adhésion à l'Union européenne et espère parvenir à un accord cette semaine lors du sommet européen, avant un référendum qui pourrait se tenir dès cet été. Cet entretien "intervient après la rencontre entre le Premier ministre et la chancelière allemande Angela Merkel vendredi et avant des réunions avec des députés européens demain à Bruxelles", a indiqué Downing Street.

