The Voice 5: Claudio, sans son accordéon mais avec une belle présence vocale

Toujours très soutenu par ses parents, il enchaîne les concours d’accordéon à travers l’Europe. A 16 ans, il prend un autre virage artistique et rejoint un groupe de métal mais quelque temps plus tard, celui-ci s’essouffle et Claudio retourne à son 1er amour.



Il intègre alors, pendant 2 ans, un groupe d’afro-Jazz. En parallèle, il devient menuisier décorateur. Toujours accompagné de son accordéon, c’est grâce à un collègue et ami qu’il se met à chanter et forme en 2008, le groupe « Claudio Capéo ».



Depuis, le jeune homme est chanteur professionnel. Avec son groupe, il sort 2 albums et se produit à travers la France et l’Europe, notamment au Printemps de Bourges.



Claudio participe, aujourd’hui, à The Voice, sans son accordéon et en solo afin d’avoir un avis professionnel sur sa voix.