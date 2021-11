The Voice 5: Isa Koper 30 ans et une voix soul qui séduit Florent Pagny

Quelques années plus tard, elle découvre le Gospel grâce au film « Sister Act ». C’est une véritable révélation pour ce style musical qui ne la quittera plus jamais.



Afin de rassurer ses parents, elle poursuit ses études et obtient une licence d’Espagnol.



La jeune femme ne perd pas de vue pour autant ses rêves de percer dans la musique et depuis 10 ans, Isa se produit sur différentes scènes avec des groupes de Gospel.



Aujourd’hui, la jeune interprète se sent prête à monter seule sur scène et espère convaincre les coachs de The Voice grâce à sa voix puissante.