Face à une équipe inférieure d'une division (Yvetot évolue en Division d'Honneur Régionale), les Rouges et Blancs ont fait la décision en première mi-temps grâce à des buts inscrits par Belgacem et Et Khatir.

Les Rouennais reprendront le chemin du championnat dimanche 21 février avec un déplacement à Eu.