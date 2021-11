Birdy Nam Nam ambiancera les Artzimutés

Le festival les Artzimutés, installé depuis l'an passé sur la plage verte de Cherbourg, étoffe sa programmation.

Si la soirée du samedi 25 juin sera placée sous le signe de la chanson, avec le duo Brigitte, les amateurs d'électro ont rendez-vous le vendredi 24 juin avec Birdy Nam Nam.

Dans la lignée de Chinese Man l'an passé, ce sont des DJ expérimentés qui vont se présenter au public cherbourgeois. Voilà quinze ans que Birdy Nam Nam tourne partout dans le monde, et mixe à l'ancienne, avec vinyles, scratches et mélodies frénétiques et endiablées. Une musique tintée de hip-hop, groove, rock, trip-hop...

A Cherbourg, le groupe se présentera sous forme de trio, la formation qui lui a valu sa victoire au DMC (championnat du monde des DJs) en 2002 : avec Crazy B, Little Mike et Dj Need. Il viendra mixer les titres de son dernier album Dance or Die, mais aussi, on l'espère, ses titres mythiques, comme Abbesses.