Paris (AFP). Ligue 1: Paris la tête ailleurs, gros suspense pour les autres

. Paris avant le Grand Soir Le PSG n'a qu'une obsession: être d'attaque mardi pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea au Parc des Princes. Autant dire que la venue de Lille (15e), futur adversaire en finale de la Coupe de la Ligue le 23 avril, tombe au pire moment pour Laurent Blanc et ses troupes. L'entraîneur parisien, qui a espéré un temps décaler cette rencontre, a été assez flou sur le sujet vendredi mais nul doute qu'il mettra une partie de ses cadres au repos. Avec 24 points d'avance sur Monaco, le PSG n'a de toutes façons pas grand-chose à craindre. La mission assignée aux "coiffeurs" est surtout de sauvegarder l'invincibilité du club en France cette saison et de porter le record en L1 à 35 matches sans défaite d'affilée. . Le podium les fait rêver Deux chocs de haut de tableau vont marquer le week-end avec pour enjeu les places d'honneur derrière l'intouchable PSG. Le dauphin monégasque se rend à Saint-Etienne (4e) pour tenter de consolider sa position et effacer sa déconvenue de la semaine en Coupe de France (élimination par Sochaux en 8e de finale). Mais l'ASM trouvera face à lui quelqu'un à qui parler puisque les Verts, qui possèdent le même nombre de points que Nice (3e), s'affirment comme des candidats en puissance pour intégrer le trio de tête. Les Stéphanois espèrent aussi profiter d'un faux-pas des Niçois à l'Allianz Riviera contre Marseille (10e), aussi intraitable à l'extérieur que pathétique au Vélodrome où il n'a plus gagné depuis 10 rencontres en L1. Sans son atout maître Hatem Ben Arfa, absent 4 à 5 semaines pour une blessure aux ischio-jambiers, Nice devrait être bien démuni alors qu'il y a urgence à l'OM pour recoller aux strapontins européens. Cinq longueurs séparent seulement les deux formations, ce qui en dit long sur l'incertitude qui règne en Ligue 1 pour les accessits continentaux. Lyon, qui reçoit Caen, revient également à toutes enjambées vers le podium et une possible qualification pour la Ligue des champions, vitale pour le club de Jean-Michel Aulas et son grand stade. . Chaud pour le maintien Le calendrier a aussi bien fait les choses en queue de classement où Montpellier (18e) et Toulouse, avant-dernier, vont en découdre lors d'un duel qui promet d'être dramatique. Le Gazélec Ajaccio (17e), qui n'a plus gagné depuis 4 rencontres en L1, a l'occasion de se refaire une santé en accueillant la lanterne rouge Troyes, promise à la relégation. Malheur au vaincu aussi entre Reims (16e) et Bastia (14e). Le programme: Vendredi: (20h30) Rennes - Angers Samedi: (17h00) Paris SG - Lille (20h00) GFC Ajaccio - Troyes Montpellier - Toulouse Guingamp - Bordeaux Nantes - Lorient Reims - Bastia Dimanche: (14h00) Lyon - Caen (17h00) Saint-Etienne - Monaco (21h00) Nice - Marseille

