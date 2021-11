Basket : Rouen sévèrement défait au Kindarena (78-93) !

Dix minutes, c'est le temps qu'ont tenu les basketteurs rouennais face à leur bourreau du soir.

Avec un score de 20-20 et 10 points d'Alain Koffi à la fin du premier quart-temps, les spectateurs du Kindarena pensent d'abord voir un match serré jusqu'au bout. Mais à la mi-temps, ce sont les visiteurs qui mènent de 11 points (33-43). Le troisième quart est catastrophique, les hôtes concèdent un cinglant 16 à 28 qui permet aux Parisiens de creuser l'écart, à 23 points. Le dernier acte, anecdotique, est remporté par le RMB, la défense parisienne plus perméable permet aux joueurs rouennais de soigner leurs stats en fin de match.

Le score final reste sans appel, Paris-Levallois l'emporte 78 à 93. Avec 5 victoires pour 15 défaites et deux matchs de retard sur le premier non relégable, qui n'est qu'autre que le P-L, le RMB se rapproche une peu plus de la Pro B.