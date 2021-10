Danse avec les stars en live à Rouen : rencontre avec Priscilla Betti

Comment se passe la tournée ?

« C’est une chance de pouvoir faire toute les dates de la tournée avec mon amie Alizée. L’émission s’achevait le 23 décembre et dès le 19 janvier nous étions sur les routes. Nous avons déjà parcouru une dizaine de ville depuis parmi lesquelles Marseille, Bordeaux, Strasbourg et Paris. Le casting change à chaque date quasiment et donc les numéros aussi. Comme dans l’émission, le jury nous note tous les soirs et le vote du public est également pris en compte. »

Quelles sont les numéros dans lesquels nous te verrons ?

« Je retrouve mon partenaire du petit écran Christophe Licata pour une danse contemporaine sur la musique de la Reine des neiges, je ferai aussi du freestyle sur la musique de Moulin Rouge. Avec toutes les filles du casting nous interpréteront une danse imaginée par la chorégraphe Jacqueline Spencer qui travaille pour nous depuis le début de l’émission. Enfin, je chante aussi. J’interpréterai What a feeling pour le grand medley final sur le thème du cinéma. »

Quels rapports entretiens-tu avec ton partenaire Christophe ?

« Dès le début notre duo était une évidence. Au niveau de la danse de couple je n’avais aucune expérience mais je connaissais bien mon corps. En participant précédemment à la comédie musicale Flash Dance j’avais déjà eu une formation accélérée mais il m’a vraiment bien guidé. Pendant l’émission nous devions travailler 4 à 5 heures par jour. Aujourd’hui pendant la tournée c’est moins contraignant car les dates sont moins rapprochées. »

Pratique. Vendredi 19 février et samedi 20 février à 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 32 à 82E. www.citylive.trium.fr