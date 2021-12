Coupe de France : US Granville vs OM en direct sur Tendance Ouest

Granville peut battre l'OM ! Granville doit battre l'OM ! Granville à le devoir de continuer à nous faire rêver ... Une illusion ? Et pourquoi pas ?

Le match se jouera le jeudi 3 mars 2016 à 21h00 au Stade d'Ornano de Caen.

REPLAY - La fin du match des 8èmes Impossible de lire le son.

L'affiche des 1/4 de finale est grandiose. Réjouissons-nous et montrons aux marseillais que les normands ont du coeur.

Une région derrière un club

La région Normandie toute entière est derrière l'US Granville et veut voir l'équipe manchoise en... 1/2 finale.

Comme pour les 32èmes, les 16èmes et les 8èmes, le match sera à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur l'appli Tendance Ouest pour iphone ou androïd. Un match historique commenté en direct par Thibault Deslandes, Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé.

Allez Granville !