Rouen : il dérobe le portefeuille d'un client dans un bar

Vers 23h30 jeudi 11 février, le client d'un bar situé place du Général de Gaulle à Rouen remarque la disparition de son portefeuille. Il fait alors le lien avec un client qui vient juste de quitter les lieux. Le vigile du bar parvient à interpeller l'individu rue de l'Hôpital. Ce dernier reconnaît le vol du portefeuille.

Les policiers sont contactés. L'individu, âgé de 28 ans et sans domicile fixe, est également en possession d'une carte Astuce et d'un carnet de tickets restaurants. Il explique avoir trouvé ces objets par hasard dans la rue. Bien connu des services de police, il a été ramené à l'hôtel de police et placé en garde à vue.