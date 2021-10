La Rochelle (AFP). Accident de Rochefort : garde à vue levée pour le chauffeur du car

Le chauffeur du car et le conducteur du camion-benne impliqués dans l'accident avaient été placés en garde à vue peu après le drame, avait indiqué jeudi la procureure de la République de La Rochelle, Isabelle Pagenelle lors d'un point presse au centre de secours à Rochefort. Elle avait toutefois précisé qu'aucune "faute classique de conduite" n'avait été identifiée. Les tests d'alcoolémie et de toxicologie s'étaient révélés négatifs pour les deux hommes. Le chauffeur de l'autocar est sorti vers 20H30 de l'hôpital où il avait été admis en "état de choc", a indiqué à l'AFP Guy Le Roux, directeur régional de Keolis pour le centre-sud ouest. Il a été accueilli par plusieurs responsables de l'entreprise avant de rentrer à son domicile. Selon M. Le Roux, le service a repris vendredi matin sur la ligne Oléron-Surgères avec "un nouveau véhicule et un autre chauffeur". "Le chauffeur est accompagné d'un personnel d'encadrement", a-t-il souligné. Six adolescents ont été tués jeudi matin à Rochefort lorsque leur autocar a été éventré par la ridelle latérale (paroi métallique maintenant en place le chargement) d'un camion qui le croisait, au lendemain d'un drame similaire qui avait coûté la vie à deux jeunes dans le Doubs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire