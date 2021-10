La légende du roi Arthur c'est dès ce soir au Zénith de Rouen

Dove Attia, à qui l'on doit Les 10 commandements, Mozart : l'opéra rock ou encore Le Roi soleil, a imaginé un spectacle musical inspiré de la légende du Roi Arthur. En tournée depuis septembre 2015, cette production de grande ampleur réunit sur scène pas moins de 50 chanteurs, danseurs, comédiens et musiciens et donne vie à l'une des plus fameuses fables médiévales. Autour d'Arthur gravitent Merlin et la fée Morgane, Lancelot et la reine Guenièvre aux prises avec un terrible dilemme amoureux.

C'est en effet le thème de l'amour, sujet universel s'il en est, qui sera le principal angle sous lequel Dove Attia et François Chouquet décident d'aborder l'histoire du héros. Avec des effets scéniques spectaculaires, d'audacieuses chorégraphies, des costumes raffinés et des décors époustouflants, cette comédie musicale séduit.

Pratique. Vendredi 12 à 20h, samedi 13 février à 15h et 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 79€. premier-rang.com