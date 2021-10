Los Angeles (AFP). Biathlon: Fourcade bientôt dans la 5e dimension après le sprint de Presque Isle

Le soleil ardent du Maine lui a joué au mauvais tour sur le pas de tir et sans doute coûté la victoire avec une pénalité, mais Fourcade continue d'éblouir la concurrence. Le N.1 mondial n'a été devancé que par le Norvégien Johannes Thingnes Boe, vainqueur pour la 10e fois sur le circuit mondial, et le Russe Anton Shipulin, auteurs tous deux d'un sans-faute au tir. "Ce n'est pas la course parfaite, mais c'est une belle course dans l'optique du général, je ne perds presque rien sur Shipulin. Je suis très content de l'opération", a souligné le double champion olympique 2014 lors d'une conférence de presse téléphonique. "Je n'ai pas réussi à m'exprimer sur mon tir debout, j'ai eu un problème avec la luminosité, il y avait beaucoup de soleil sur la neige pure qui est tombé dans la nuit", a-t-il expliqué, sans se chercher d'excuses. Avec 211 points d'avance sur le Russe Shipulin, tandis que l'Allemand Simon Schempp, malade, n'a pas pris le départ de l'épreuve, Fourcade peut aborder la suite en toute confiance. Il peut encore accroître son avance dans la poursuite vendredi, dont l'ordre et les écarts de départ sont définis par le classement du sprint. Pour son 100e départ avec le dossard jaune de leader du classement général sur le dos ("C'est une belle statistique, quelque chose dont je ne me saurai jamais cru capable"), il partira avec 28 sec 9/10e de retard sur le vainqueur du jour et seulement une seconde de déficit sur Shipulin. - Dorin Habert au pied du podium - "L'objectif est de continuer sur cette lancée en marquant des points au général, ce qui me permettrait d'arriver aux Mondiaux avec une avance très confortable", a-t-il espéré. Dans la foulée de la poursuite, même si un relais messieurs est au programme samedi, il s'envolera pour la France pour retrouver sa famille et basculer dans la préparation des Mondiaux-2016 d'Oslo (3-13 mars). "Boe a fait l'impasse sur la Coupe du monde la semaine dernière (comme Emil Hegle Svendsen et Ole Einar Bjoerndalen qui sont restés eux en Norvège, NDLR), c'est difficile de se comparer à lui, mais je ne me sens pas inférieur à lui", a-t-il insisté. "J'ai quinze jours pour me remettre dans les meilleures dispositions en vue d'Oslo", a rappelé le champion du monde 2015 du 20 km. Fourcade n'est pas le seul Français en forme. L'équipe féminine a réussi un beau tir groupé dans le sprint avec trois représentants parmi les onze premières. La N.1 française Marie Dorin-Habert a terminé à la 4e place à 20 sec 5/10e de la Tchèque Gabriela Soukalova et à 1 sec 4/10e du podium. Sa seule pénalité, sur son 10e et dernier tir, lui a coûté cher. Anaïs Bescond s'est classée 8e à 40 sec 5/10e (1 pénalité), et Célia Aymonier, 11e à 54 sec 7/10 (2 pénalités), transfuge de l'équipe de France de ski de fond qui a signé son meilleur résultat sur le circuit mondial de biathlon. Au classement général de la Coupe du monde, Dorin-Habert reste 3e derrière Soukalova (823 points) et l'Italienne Dorothea Wierer, 7e jeudi (708 pts).

