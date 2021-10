L'Avant match JS Cherbourg vs Billère : "Des matches qu'on aime"

Un duel au sommet de la ProD2, ce vendredi 12 février, dans la Manche : la JS Cherbourg accueille Billère, l'un de ses principaux concurrents en haut du classement. Les Manchois sont en effet premiers, avec un match d'avance au compteur... juste devant les Béarnais.

Le public, facteur X

Une équipe de Cherbourg qui reste invaincue chez elle, dans la salle Chantereyne, poussée par au moins 2400 spectateurs à chaque match. Un "facteur X" que compte bien utiliser une nouvelle fois le coach Sébastien Leriche :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

"Je veux que les adversaires craignent Chantereyne, pas qu'ils trouvent ça sympa de jouer ici parce qu'il y a du monde dans la salle" poursuit l'entraîneur. "Les adversaires veulent faire tomber Cherbourg chez lui, il faut être prêts à ça, cette pression est accentuée car nous sommes à la première place".

Le public, "une chance inouïe", l'équipe aimerait le voir la soutenir aussi lors des temps faibles. "L'autre jour en seconde mi-temps, on n'entendait presque les gens parler à l'autre bout du terrain. Les spectateurs sont exigeants, c'est normal, mais il ne faut jamais oublier que l'adversaire en face peut aussi être bon" ajoute Morgan Youf-Pinsault, l'un des pivots de la JSC.

"Ca va être brutal"

Cette première place, il aimerait y rester le plus longtemps possible. Et face à une équipe de Billère revancharde, Morgan Youf-Pinsault s'attend à rentrer dans le dur rapidement :

Morgan Youf-Pinsault Impossible de lire le son.

Pratique. Cherbourg/Billère, salle Chantereyne, coup d'envoi 20H30. Match en présence du président et du directeur de la LNH, la Ligue Nationale de Handball qui encadre les équipes professionnelles...



Info + Selon nos confrères de La République des Pyrénées, Billère aurait été à nouveau victime d'une sanction - 3 points en moins au classement - pour ne pas avoir présenté de certificat médical à jour pour un joueur resté sur le banc de touche, lors d'un match face à Istres. Si la pénalité est confirmée, Billère passerait à la 3e place, derrière Cherbourg et Mulhouse.