Saint-Valentin : plus que quelques jours pour trouver le cadeau idéal à Rouen

Gourmandise. Vendredi, passez chez Cam's Cakes. Nouveauté cette année, "en réservant sa boîte de six cupcakes avant le vendredi 12 février, on peut la personnaliser avec le prénom de son valentin ou de sa valentine", indique Camille Blot, gérante de la boutique. des cupcakes à venir récupérer le samedi 13 février, avant 19h.

Fleurs. Direction ensuite le quartier des Antiquaires et la rue Martainville. Là, Rodolphe Berteloot vous propose les traditionnelles roses rouges mais également des bouquets où sont mélangées "roses, tulipes, anémones, œillets et renoncules rouges pour donner un côté moins classique". Dimanche, Au jardin de l'Aître est ouvert jusqu'à 17h.

Restaurant. Dimanche est arrivé. Commencez la journée en offrant à votre moitié les fleurs et les cupcakes. Pour une soirée des plus romantiques, rendez-vous place du Vieux-Marché. Le restaurant Les Maraîchers propose deux soirées spéciales le vendredi 13 et samedi 14. Un menu à 60€ par personne est proposé.