Pommeau de Normandie : les producteurs défendent un "savoir-faire ancestral" menacé

Branle-bas de combat chez les producteurs normands de pommeau. La fameuse boisson issue du mélange entre la pomme à cidre et le calvados serait menacée par le règlement européen. Ce dernier le classerait en tant que spiritueux et non plus comme produit intermédiaire, ce qui augmenterait de fait sa fiscalité : « Ce serait la mort du produit », s'inquiète Philippe Terlier, directeur de la distillerie Busnel, à Cormeilles (Calvados) et trésorier de l'Interprofession des Appellations Cidricoles (Idac).

750 000 bouteilles par an en Normandie

Mais le producteur croit à un accord pour préserver la fiscalité actuelle et un « savoir-faire ancestral ». Car le pommeau, commercialisé après avoir vieilli au minimum deux ans en fût de chêne, est un produit rare : « Il n'y a que trois appellations contrôlées : en Normandie, en Bretagne et dans le Maine pour environ 160 producteurs sur ces trois zones. Sur un peu moins d'un million de bouteilles commercialisées chaque année, 750 000 sont de Normandie », souligne Philippe Terlier. Nul doute que l'Europe saura tenir compte de cette spécificité locale reconnue à l'international (la Belgique en importe en quantité) au moment de trancher.