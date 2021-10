Les Copeaux Numériques, un atelier collaboratif autour du bois à Rouen

Le projet, porté par cinq personnes passionnées par le bois et le numérique, comprend un atelier, un FabLab (un laboratoire de fabrication numérique), un espace de coworking et un café culturel. "Ce tiers-lieu, qui n'existait pas sur le territoire, permet la rencontre des publics et la mixité des activités", présente Caroline Degrave, porteuse du projet. "Il y a un manque d'atelier collectif pour les professionnels et on a voulu le mixer avec l'essor mondial des FabLab pour créer un lieu innovant qui n'existe pas sur le territoire."

Du travail manuel à sa finalisation numérique

L'atelier propose d'accueillir des artisans voulant utiliser le matériel, des workshop permettant aux néophytes de suivre des cours. Savoir-faire et nouvelles technologies sont au rendez-vous car les utilisateurs de l'atelier pourront terminer leurs projets grâce à des imprimantes 3D ou encore des fraiseuses et défonceuses numériques.

"On est toujours en recherche pour le lieu, on a quelques pistes pour le moment. Les Copeaux Numériques seront dans le centre-ville de Rouen ou dans l'agglomération", certifie Caroline Degrave.