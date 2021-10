Paris (AFP). Les Bourses européennes replongent

Les places de Francfort, Madrid, Athènes, Copenhague, Helsinki, Vienne, Amsterdam et Bruxelles plongeaient toutes de plus de 3% aux alentours de 09H00 GMT. Londres cédait un peu moins de terrain (-2,55%). Milan s'enfonçait plus que les autres et cédait plus de 5%. Paris était à -4%. Plus tôt, la Bourse de Hong Kong, qui reprenait ses activités après trois jours de congés, a reculé de près de 4% en clôture, tandis que celle de Tokyo était fermée pour cause de jour férié. Le rebond vécu mercredi sur les places européennes n'aura été qu'un feu de paille, et les investisseurs semblaient donc décidés à continuer à creuser pour amener les valeurs vers le fond. Le secteur bancaire, nouvelle cause d'inquiétude qui vient s'ajouter aux interrogations provoquées par la baisse des cours du pétrole ou le ralentissement chinois, se faisait de nouveau battre comme plâtre sur fond de résultats décevants pour les marchés. La française Société Générale reculait de près de 13%, l'italienne Ubi Banca a été suspendue après s'être effondrée de 11,64%, BMPS chutait de 8,15%, Mediobanca de 7,65%, l'espagnole Santander de 5,60%. En Allemagne, Deutsche Bank, la première banque allemande, qui avait été contrainte de publier un communiqué pour rassurer sur sa solvabilité et qui avait gagné 10,2% mercredi, s'enfonçait de nouveau, de 7,20%. A Londres, même tendance pour Standard Chartered (-7,81%), Barclays (-5,28%) et Royal Bank of Scotland (-4,85%). C'est un "tremblement de terre bancaire", jugeaient plusieurs journaux allemands. Les prix du pétrole, autre sujet de préoccupation pour les marchés financiers, reculaient aussi vers 09H00 GMT, tant pour le Brent qui était à 30,34 dollars pour avril, que le WTI pour mars (26,61 dollars). La patronne de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen, qui s'est inquiétée mercredi du ralentissement de l'économie mondiale et de ses conséquences pour l'économie américaine (et donc sur la poursuite du mouvement de remontée des taux), doit s'exprimer de nouveau jeudi.

