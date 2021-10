PARIS (AFP). Coupe de France - Paris et Ibra terrassent Lyon

A six jours de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea, le PSG n'a donc pas cédé d'un iota sur la scène nationale où il reste invaincu cette saison et peut toujours convoiter un second quadruplé d'affilée. Malgré un calendrier surchargé et une rotation rendue obligatoire par les rendez-vous qui s'enchaînent tous les trois jours, le club de la capitale n'a toujours pas de rival à sa mesure en France. Après Marseille au Vélodrome, dimanche (2-1), cette fois c'est Lyon qui a pu mesurer ce qui le séparait de la multinationale parisienne. Le PSG a beau avoir les yeux rivés sur la venue des Blues au Parc des Princes, le 16 février, il a décidé de ne faire aucun cadeau à ses adversaires français. Le net regain de forme des Lyonnais depuis la nomination de Bruno Genesio à la place de Hubert Fournier s'est dissous sous la puissance de l'armada bâtie par le Qatar, avec comme d'habitude "Ibra" dans le rôle du bourreau. Laurent Blanc peut être rassuré: le géant Suédois est dans une période faste et c'est encore lui qui a délivré les siens en inscrivant deux buts coup sur coup (63e, 67e) avant une dernière banderille plantée par Adrien Rabiot (75e). Avec 27 buts en 32 matches, toutes compétitions confondues, Ibrahimovic possède un ratio incroyable à 34 ans, et à trois mois et demi de la fin de son contrat à Paris. Mais la question de son éventuelle prolongation dépendra sans doute de ses prestations en Ligue des champions. Le dénouement est cruel pour Lyon, Paris ne s'étant pas montré spécialement impressionnant. Mais, comme à Marseille, il a fait preuve d'un froid réalisme pour tuer la rencontre au moment opportun. Sans doute la marque des grandes équipes, un statut auquel ne peut pas vraiment prétendre actuellement le club de Jean-Michel Aulas. - Lucas ou Cavani contre Chelsea? - Tous les voyants sont au vert avant la réception de Chelsea pour Paris et les pépins de dimanche au Vélodrome (David Luiz, Matuidi) sont même de l'histoire ancienne, les deux joueurs étant entrés en jeu en fin de rencontre. Blanc attend maintenant de récupérer l'indispensable Marco Verratti pour être totalement d'attaque en C1. L'entraîneur du PSG avait également ménagé Angel Di Maria, misant sur le trio d'attaque Cavani-Ibrahimovic-Lucas pour faire sauter le verrou lyonnais. Les Parisiens ont mis du temps avant de se montrer dangereux et la première grosse occasion n'est intervenue qu'à la 32e minute avec un service en or de Lucas pour Cavani, gâché par l'Uruguayen. Mais au fil des minutes, Paris a pu imposer sa loi et Lucas a fait des différences énormes balle au pied. Lucas ou Cavani? Blanc va se torturer les méninges pour savoir lequel des deux associer aux indiscutables Ibrahimovic et Di Maria face à Chelsea. Il lui reste un dernier match, samedi contre Lille en Ligue 1 au Parc des Princes, avant de trancher pour l'une des deux options. Pour l'OL, éliminé de toues les coupes, nationales et européennes, il n'y a plus que le championnat pour sauver ce qui peut l'être et arracher une qualification pour la Ligue des champions. Coupe de France - 8e de finale A Paris (Parc des Princes): Paris SG bat Lyon 3-0 (0-0) PSG qualifié pour les quarts de finale Temps: froid Pelouse: excellente Spectateurs: environ 42.000 environ Arbitre: M. Turpin Buts Paris SG: Ibrahimovic (63, 67), Rabiot (75) Avertissement Paris SG: Luiz (78) Lyon: Umtiti (29) Les équipes Paris SG: Sirigu ? Aurier (Matuidi 84), Silva, Marquinhos, Maxwell ? Stambouli, Motta (Luiz 76), Rabiot ? Lucas, Ibrahimovic (Di Maria 70) - Cavani Lyon: Lopes - Jallet (Ferri 77), Kone, Umtiti, Morel - Darder (Grenier 74), Gonalons, Tolisso - Cornet (Valbuena 67), Lacazette, Ghezzal

