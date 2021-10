Paris (AFP). Coupe de France: Lorient bat Sarre-Union 4-0 et va en quarts de finale

Les Lorientais se sont qualifiés grâce à Benjamin Jeannot, qui a ouvert le score contre le cours du jeu (51e) avant de signer un doublé (90+2). Entre temps, Moryké Fofana puis Maxime Barthelmé avaient mis les Merlus à l'abri (74e, 81e). Ils ont été plutôt bien inspirés puisque dans les deux autres huitièmes de finale disputés mercredi soir - à l'exception du choc entre le Paris SG et Lyon dont le coup d'envoi a été donné à 21h00 -, Bordeaux et Saint-Etienne se sont fait reprendre. Les premiers croyaient avoir fait le plus dur en revenant au score après l'ouverture du score précoce de Yacine Bammou (6e), grâce à des réalisations d'Enzo Crivelli (22e) puis André Poko (51e), mais l'Islandais Kolbeinn Sigthorsson, servi par Bammou encore, a arraché la prolongation pour les Nantais (65e). Côté stéphanois, on se disait que le Néerlando-marocain Oussama Tannane, arrivé début janvier à Saint-Etienne en provenance de l'Heracles Almelo, club de 1re division néerlandaise, était décidément une recrue de choix. Le milieu offensif de 21 ans, déjà buteur dimanche lors du festival stéphanois contre Bordeaux en championnat (4-1), a en effet récidivé mercredi à Troyes (62e) et cru offrir la qualification à son équipe avant que Benjamin Nivet n'égalise sur coup franc pour les Troyens (78e), leur permettant de disputer eux aussi une prolongation. Jeudi, l'Olympique de Marseille affrontera une autre formation de CFA, 4e échelon national, Trélissac, au stade Chaban-Delmas de BÇaordeaux où l'OM n'a plus gagné depuis 1977.

