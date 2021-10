Strasbourg (AFP). Accident de car scolaire dans le Doubs: deux adolescents tués, quatre blessés légers

Le car de ramassage scolaire, qui transportait 32 enfants, se rendait au collège Lucie-Aubrac dans la commune de Doubs (près de Pontarlier), précise la préfecture dans un communiqué. "C'est un bus qui a fait une sortie de route", a expliqué le centre opérationnel de la gendarmerie du Doubs à l'AFP, précisant que "les conditions météo sont mauvaises". Les raisons et circonstances de la sortie de route de l'autocar, qui circulait sur une voie étroite entre une montagne et une rivière, n'ont pas été précisées, mais aucune collision avec un autre véhicule n'a eu lieu, a-t-on indiqué. Sur le lieu de l'accident, l'autocar a été retrouvé couché sur le flanc et avec le toit écrasé, et le sol était enneigé, selon les premiers éléments de l'enquête. L'opération de relevage du car scolaire a eu lieu dans la matinée, selon la préfecture. Les quatre blessés ont été évacués vers l'hôpital de Pontarlier, ajoute-t-elle. La région a subi de fortes pluies et des vents violents dans la nuit de mardi à mercredi, selon Météo-France, rendant sans doute les conditions de circulation difficiles. L'accident, a précisé la préfecture, s'est produit sur la route départementale 437 tout près de Montflovin, petite ville située à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le sous-préfet de l'arrondissement de Pontarlier, ainsi que le préfet du Doubs, se sont rendus sur place. - "Immense tristesse"- Selon le principal adjoint du collège Lucie-Aubrac, Franck Lucea, joint par l'AFP, les adolescents se trouvant dans le car étaient "des collégiens, et peut-être des lycéens". "Nous mettons en place une cellule d'écoute avec des psychologues et une infirmière scolaire", a-t-il ajouté. "Pour l'instant, on essaie de maintenir au maximum une activité normale dans l'établissement", qui compte 635 élèves, a dit M. Lucea. Le président de la République François Hollande a indiqué dans un communiqué que "toute la lumière sera(it) faite sur les circonstances de ce drame" et a adressé "aux proches des victimes (ses) sincères condoléances et les assure de la solidarité de toute la Nation" tandis que le Premier ministre Manuel Valls a rapidement réagi via twitter en exprimant une "immense tristesse". Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a "fait part de sa vive émotion" après le décès "de deux adolescents de 12 et 15 ans" dans cet accident et son homologue de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem a exprimé "ses condoléances aux familles des victimes, et tout son soutien aux blessés et à leurs proches ainsi qu?aux équipes éducatives dans cette terrible épreuve". Une cellule médico-psychologique a été activée à la salle des fêtes de Montbenoît, a indiqué la préfecture. Un numéro vert a été mis en place au 0805.090.125. Le plus grave accident d'autocar en France reste celui de Beaune (Côte d'Or) qui avait fait 53 morts, dont 44 enfants, le 1er août 1982. Le 2 juin 2008, sept enfants avaient été tués à Allinges (Haute-Savoie) dans la collision entre un TER et un car scolaire à un passage à niveau au lieu-dit Mésinges. Et en octobre dernier une collision, près de Libourne (Gironde), avait 43 morts

