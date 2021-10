Le clip de Christine and The Queens et Booba à Trouville

Christine et Booba sont sur une Merco... qui va tomber à l'eau ? La chanteuse et le rappeur ont en tout cas produit un titre inédit, une reprise de "Here", l'un des tubes de l'album Chaleur Humaine de Christine and the Queens. Booba vient y glisser un couplet, voix autotunée.

Virée maritime en Mercedes à Trouville de Christine and the Queens & Booba pic.twitter.com/bzZ1MmEyY5 — KeeperOfTheFlame (@KeeperoftheFlam) 30 Janvier 2016

Les deux gros vendeurs de disques n'étaient pas passés inaperçus, le 28 janvier dernier, sur la plage de Trouville-sur-Mer. Elle est le décor de leur clip, où l'on découvre Héloïse Letissier et Booba installés sur une Mercedes vintage rouge, au milieu des vagues. Alors, ça vous plaît ?



[video]