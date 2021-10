Coupe de France : US Granville vs Bourg-en-Bresse Peronnas en direct sur Tendance Ouest

Et si le petit poucet de la Coupe de France remportait son 8ème ? Et si l'US Granville prolongeait le rêve ? Et si ce soir nous pouvions trinquer ensemble à la victoire ?

Une région derrière un club

Depuis quelques jours, c'est une région entière qui est derrière l'US Granville et qui se voit déjà en haut de l'affiche pour... les 1/4 de finale.

Comme pour les 32èmes et les 16èmes, le match est à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur l'appli Tendance Ouest pour iphone ou androïd. Un match historique commenté en direct par Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé.

Allez Granville !