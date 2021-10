Berlin (AFP). Accident de train en Allemagne: au moins quatre morts, une centaine de blessés

"Il y a actuellement quatre morts" et "quinze grièvement blessés, a indiqué à l'AFP Martin Winkler, porte-parole de la police de Rosenheim, qui a évoqué au total "une centaine" de blessés. Auparavant, il avait indiqué à l'AFP que l'accident avait fait "plusieurs morts" et "environ 100 blessés". Un peu plus tôt, un autre porte-parole de la police avait fait état de huit blessés graves et de "plusieurs" légers. L'accident, qui s'est produit "peu après 07H00" (06H00 GMT) sur la ligne entre Rosenheim et Holzkirchen, à environ 60 km au sud-est de Munich, dans le sud de l'Allemagne, a fait "au moins deux morts" et "quatre-vingts dix blessés, parmi lesquels 10 grièvement" touchés, a indiqué dans un communiqué la compagnie Meridian, appartenant au groupe français Transdev. Selon Meridian, les deux trains sont "imbriqués l'un dans l'autre" et ont "partiellement déraillé". L'origine de la collision n'est pas encore connue, selon la compagnie. Le trafic sur la ligne entre Rosenheim et Holzkirchen a été coupé, ainsi que deux routes locales.

