Une année 2016 chargée, au diocèse de Séez

2015 a mis le diocèse de Séez sous les projecteurs, avec dans l'histoire de l'église : la première canonisation d'un couple, Louis et Zélie Martin, qui s’étaient rencontrés et avaient vécu à Alençon. Il faut désormais favoriser l'accueil de pèlerins. A fin janvier, une centaine de groupes sont déjà annoncés pour cette année. Pour les loger, le diocèse finalise actuellement l’achat de l'ancienne « Maison des Associations » qui est située entre la Basilique et la Maison Martin, comme l'explique Monseigneur Habert :

2016 sera dans toute l'église universelle, l'année Sainte extraordinaire de la « Miséricorde ». Des « portes Saintes » ont été ouvertes dans le monde entier. Il y en a 4 dans le diocèse de Séez : à la cathédrale de Séez, mais aussi à la Basilique d'Alençon et à celle de Montligeon, et enfin à l'église Saint Germain à Flers.

Plusieurs événements illustreront ce thème tout au long de l'année dans le diocèse. Un thème décidé par le Pape François :

A l'heure où les communes se restructurent en communautés de communes toujours plus grandes, ou en communes nouvelles, le diocèse fait lui aussi évoluer son organisation. Le diocèse de Séez, c'est 33 paroisses. Avec désormais 10 espaces de mutualisation, intitulés "pôles missionnaires" :

Parmi les autres événements de 2016, citons deux millions de jeunes attendus pour les JMJ à Cracovie, avec 150 jeunes ornais du 18 juillet au 2 août; une exposition itinérante sur Jean Bazin à l'occasion du 250ème anniversaire de sa naissance. Ce prêtre ornais inventa les infirmières à domicile et le congé maternité; citons enfin la suite des travaux de la cathédrale de Séez. Les travaux de réfection du clocher nord (avec l'installation de 3 nouvelles cloches) s'achève par l'installation de nouveaux planchers qui devraient permettre l'accueil de visiteurs, par exemple lors des journées du patrimoine.

Cette année devrait voir le début des travaux de réouverture de la porte sud de la cathédrale, qui est condamnée depuis 150 ans.

C'est enfin une volonté d'accélérer les travaux, qui sont en gestation depuis 40 ans, de modification du chœur de la cathédrale : déplacer le grand autel, araser la partie la plus en avant du chœur, pour permettre d'accueillir davantage de fidèles dans l'édifice qui se montre souvent trop petit :