Près de Rouen, il passe la nuit dans les bois avant d'être retrouvé

Dimanche 7 février, un homme, victime d'une chute, a passé la nuit et une grande partie de la journée dans le bois de l'Archevêché à Déville-lès-Rouen avant d'être retrouvé sain et sauf. Deux hélicoptères, la police, les pompiers et la Croix-Rouge ont été mobilisés.