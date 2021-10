Un festival électro pour faire revivre le chai à vin de Rouen

Haropa - regroupement des ports de Rouen, du Havre et de Paris - a peut-être trouvé le moyen de vendre son chai à vin. En quête d'un repreneur depuis près de deux ans, Haropa soutient l'organisation de la première édition du festival L'Oscillante, dans ce lieu construit en 1950, où étaient stockées d'immenses quantités de vin en provenance d'Afrique du Nord.

L'événement est d'ampleur : il durera sept jours et quatre nuits pendant lesquels se mêleront expositions et musique électro. Pour Haropa, ce festival peut être un moyen de montrer que le chai à vin peut se transformer et accueillir un repreneur, même si les travaux pour mettre au goût du jour l'édifice sont estimés à 20 millions d'euros.

Les artistes qui exposeront et se produiront en concert ne sont pas encore connus.

Pratique. Du 4 au 13 mars, esplanade Saint-Gervais à Rouen.