Tempête en Normandie : 139 km/h dans le Calvados et 124km/h dans la Manche

Météo France indique également dans un communiqué que "la grande houle nord-ouest a abordé comme attendu les côtes bretonnes et le golfe de Gascogne et que les premières vagues ont déferlé sur les côtes de la Manche à la Loire-Atlantique, à la faveur de la marée haute."

Des vents à 139 km/h ont été enregistrés à Camaret, à 122 km/h à la pointe du Raz, 117 km/h à Ouessant, dans le Finistère. Des vents ont été relevés aussi à 139 km/h à Bernières-sur-Mer (Calvados) et à 124 km/h à Barfleur (Manche).

Alerte orange

La fin de l'évènement pour le vent est prévu lundi à 20 heures, pour vagues-submersion, l'évènement sera probablement prolongé jusqu'à mardi 18 heures, en raison de la marée haute du soir.

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, les Côtes-d'Armor et le Finistère ont été placés dimanche en alerte orange pour vents et vagues-submersion.

L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été mis en alerte orange pour vagues-submersion.

Un communiqué de Bernard Cazeneuve

Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve "appelle les habitants des littoraux Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord à la plus grande prudence".

"On attend des valeurs à l'intérieur des terres, sur les départements des côtes de la Manche, autour de 110 à 120 km/h, avec parfois ponctuellement sur le côtier jusqu'à 130 km/h, voire 140 km/h sur les caps", a rappelé Météo France dans son bulletin de six heures.

Les vents forts "vont générer et entretenir de très fortes vagues sur la façade atlantique et sur l'ouest de la Manche. Ces vagues particulièrement puissantes vont s'amplifier progressivement lundi sur le littoral atlantique et de la Manche pour atteindre des hauteurs remarquables", auxquelles s'ajoute un risque de "surcote" (surélévation du niveau de la mer), en raison du coefficient de marées (90 lundi matin et 96 lundi soir).

Cette conjonction de coefficients élevés et de fortes vagues "risque d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral des départements concernés".