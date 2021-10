Paris (AFP). Juliette Gréco en pleine forme pour ses 89 ans, fêtés en chansons au Théâtre de la Ville à Paris

Robe de velours noir, mains virevoltantes, tour à tour espiègle ou dramatique, Juliette Gréco a partagé avec un millier de spectateurs, dont la personnalité politique du moment, Christiane Taubira, ses plus grands succès écrits par Ferré, Gainsbourg ou Brel: "Paris Canaille, "L'Accordéon", "La Javanaise", "Ne me quitte pas" ou "Amsterdam". "Je ne devrais pas le chanter, je sais, je sais mais je vais le faire", dit-elle, espiègle, avant de céder au plaisir de "Déshabillez-moi", l'un de ses titres fétiche, chanté d'une voix gourmande et incroyablement jeune sous les applaudissements du public. C'est sur cette scène du Théâtre de la Ville qu'elle a créé cette chanson en 1968. Accompagnée par son pianiste de mari, Gérard Jouannest (82 ans) et un accordéoniste, elle termine son récital par la chanson que lui a écrite Miossec, "Merci", sous une pluie de pétales roses en papier et un public attendri. "C'est un joyau incomparable. Elle s'installe dans les mots des autres. J'ai encore les yeux luisants", a confié à l'AFP Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice, émue comme la quasi-totalité du public par ce concert donné dans le cadre de la tournée d'adieux de celle qui reste une "jolie môme". Emotion aussi pour la muse de Saint-Germain des Prés qui revient encore une fois sur scène, les mains sur le coeur pour remercier un public qui lui a offert un "joyeux anniversaire Juliette" chanté par toute le salle. "C'est toute ma jeunesse. On a le même âge. J'allais écouter Boris Vian au Tabou. Elle m'est rentrée dans la peau. Elle me rappelle tant de souvenirs...", confie Colette, tandis qu'Anne-Marie "ne trouve pas les mots" pour décrire une interprète "géniale". La chanteuse enchaîne les concerts depuis le printemps dernier avec le désir de repasser par tous les lieux emblématiques de sa carrière démarrée en 1949. Déjà passée par trois salles de la capitale en décembre, sa tournée d'adieux fera de nouveau étape à Paris cette année: le Casino de Paris le 17 avril puis la salle Pleyel le 9 décembre. Elle doit aussi aller au Japon et en Grande-Bretagne en juin.

