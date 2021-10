Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Consensus du Conseil de sécurité pour condamner le tir d'une fusée nord-coréenne

"Nous pensons que nous avons un consensus pour condamner cette violation des sanctions de l'ONU", a déclaré à des journalistes Rafael Ramirez Carreno à l'ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil. Cette réunion a été demandée par les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud. "Nous devons dire très clairement que nous ne pouvons pas accepter les violations des résolutions du Conseil par la Corée du Nord", a affirmé devant la presse l'ambassadeur japonais Motohide Yoshikawa. "La Chine demande davantage de dialogue" avec Pyongyang, a-t-il noté, évoquant les réticences de Pékin à faire pression sur le régime communiste. Mais, a-t-il ajouté, "ce dont nous avons besoin ce n'est plus de dialogue mais d'utiliser la pression pour nous faire bien comprendre de la Corée du Nord". L'ambassadeur français François Delattre a estimé que "ce qui est en jeu aujourd'hui après cette nouvelle provocation inacceptable, c'est l'avenir du régime international de non prolifération". "C'est la raison pour laquelle la faiblesse n'est pas une option", a-t-il affirmé. Evoquant la condamnation par la communauté internationale du tir de fusée nord-coréen, il a estimé "qu'il s?agit à présent de transformer cette fermeté des mots en une fermeté d?action". "C'est ce à quoi la France s'attachera pour une réaction rapide, ferme et sévère du Conseil de sécurité". Le représentant adjoint britannique Peter Wilson a affirmé que le tir nord-coréen méritait "une réponse très ferme et rapide du Conseil". "Si j'étais un haut responsable chinois, je serais plutôt fâché de ce qui s'est passé", a-t-il estimé. Il a ajouté qu'il n'aimerait pas "être tiré de son lit en pleine fête nationale", une allusion au Nouvel An chinois. Le Conseil de sécurité peine depuis plusieurs semaines à élaborer une résolution condamnant le dernier essai nucléaire nord-coréen du 6 janvier. Les négociations entre Washington et Pékin sur ce texte, qui alourdirait les sanctions internationales pesant sur Pyongyang, piétinent. L'ambassadeur japonais a souhaité "l'adoption rapide d'une résolution solide" tandis que M. Delattre estimait que "le plus tôt et le plus ferme sera le mieux".

