Beyrouth (AFP). Syrie: des milliers de familles attendent dans le froid de passer en Turquie

Les Européens ont rappelé à la Turquie son devoir, au regard du droit international, d'accueillir les réfugiés syriens, alors qu'aucune entrée ou sortie du poste-frontière d'Oncupinar (appelé Bab al-Salama côté syrien) n'était autorisée samedi matin, selon une journaliste de l'AFP sur place. Sur le terrain, les troupes de Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe et les combattants du Hezbollah libanais, consolidaient leurs positions au nord de la ville d'Alep (nord), avec des raids aériens intenses nocturnes sur la localité rebelle d'Anadane, à 10 km de la métropole. Après avoir coupé leur principale route d'approvisionnement, les prorégime assiègent désormais les rebelles dans les quartiers Est sous leur contrôle à Alep, où se trouvent encore quelque 350.000 civils selon l?Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), avec l'objectif ultime de les reprendre. Devant l'offensive des troupes du régime lancée lundi et les raids intensifs russes -environ un millier-, des dizaines de milliers de Syriens du nord de la province d'Alep ont pris la fuite en direction de la frontière turque. "La situation des déplacés est dramatique", a affirmé à l'AFP le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane, alors que plus de la moitié de la population syrienne a été jetée hors de chez elle en près de cinq ans de conflit. "Les familles dorment depuis plusieurs jours dans les champs ou des tentes, dans le froid alors qu'aucune ONG internationale n'est présente pour les aider. Ils s'entraident entre eux", a-t-il dit. - Aide turque acheminée en Syrie - Selon des vidéos postées par militants, les déplacés étaient massés dans des champs autour de la ville d'Azaz, à 5 km du porte-frontière, alors que la Croix-Rouge internationale a dit préparer avec le Croissant rouge syrien "une réponse humanitaire dans le nord d'Alep, mais l'accès reste difficile". Depuis lundi, quelque 40.000 civils selon l'OSDH ont fui leurs foyers dans six localités reprises aux rebelles au nord de la ville d'Alep. "Les habitants ont aussi fui d'autres localités encore sous contrôle rebelle face à la puissance de feu russe", selon M. Abdel Rahmane. Selon les derniers chiffres de l'ONU, 20.000 personnes se bousculent dans la ville syrienne de Bab al-Salama, face au poste-frontière turc d'Oncupinar toujours fermé samedi. Mais l'ONG islamique turque IHH a été autorisée à franchir la frontière pour apporter de l'aide d'urgence, notamment de l'eau, de la nourriture et des couvertures, aux Syriens à Bab al-Salama. Au moins huit camions d'IHH ont effectué la rotation, selon une journaliste de l'AFP au poste-frontière. L'agence du gouvernement turc en charge des situations d'urgence a préparé un plan d'accueil d'urgence, alors que la Turquie accueille déjà plus de 2,5 millions de Syriens, a indiqué la presse russe. Depuis vendredi, de nouvelles tentes ont été montées dans un camp déjà installé près du poste-frontière. "Nos équipes sont prêtes à leur fournir de l'eau et de la nourriture dès qu'ils seront chez nous", a dit le président du Croissant-rouge turc. - 11 février, 25 février - Farouchement hostile à l'intervention russe et au régime Assad, les Etats-Unis ont exhorté la Russie à mettre fin à ses frappes en Syrie et à appliquer un cessez-le-feu.Mais la Russie a répondu qu'elle ne les cesserait pas. La province d'Alep est l'un des principaux fiefs des rebelles en Syrie. Elle leur est d'une importante primordiale vu qu'elle est frontalière de la Turquie, un pays hostile au régime d'où ils peuvent acheminer des renforts en hommes, en matériel et en vivres. Mais cette énorme province est partagée entre régime, rebelles syriens, organisation jihadiste Etat islamique et forces kurdes et sa prise totale par le pouvoir, qui a repris depuis lundi plusieurs localités rebelles en direction de la ville éponyme, est une tâche ardue. Alors que la communauté internationale plus que jamais divisée reste incapable de trouver une solution au conflit dévastateur qui a fait plus de 260.000 morts, les efforts diplomatiques se poursuivent. Le 11 février, le Groupe international de soutien à la Syrie se réunit à Munich où Moscou veut mettre "certaines nouvelles idées sur la table". Le 25 février, l'ONU espère remettre sur les rails les pourparlers indirects entre gouvernement et opposition à Genève. Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques proréformes, le conflit en Syrie a dégénéré en une guerre ouverte complexe qui a favorisé la montée en puissance de l'EI et l'implication de grandes puissances sur un territoire morcelé.

