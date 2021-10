Messmer au Zénith de Rouen ce vendredi soir

C'est d'abord avec scepticisme qu'on aborde l'univers de Messmer. Dans un show à l'américaine, l'hypnotiseur fait pourtant très vite tomber tous nos a priori. Il ne s'agit pas de magie mais de psychologie, Messmer l'annonce clairement dès le début de la représentation, et dans ce domaine il est un as. Chaque représentation est unique, car elle dépend de la réaction de ses cobayes, alors la part d'improvisation est réelle. Messmer teste d'abord la réceptivité de son public puis invite les plus réactifs à monter sur scène.

L'expérience prend alors une tournure inquiétante. Toujours sous couvert d'humour, Messmer parvient à entraîner ses cobayes au son de sa voix, par son regard et ses gestes savamment calculés dans un voyage intérieur pour le moins surprenant. Dépasser ses pires phobies, revivre sa naissance ou se trouver propulser en première ligne dans un champ de bataille, tout est possible quand on a pour guide ce grand fascinateur.

Pratique. Vendredi 5 février à 20h. Zénith de Rouen. Tarif 40€. zenith-de-rouen.com