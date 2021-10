Interview de Lyn, la candidate rouennaise de The Voice (VIDEO)

Quand et comment avez-vous découvert la musique ?

"J'ai été bercée par la musique depuis le ventre de ma mère. Mes parents avaient une très grande connaissance musicale et dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant. A 13 ans, j'intégrais le Brodways Gospel Group, dirigé par Jean-Paul Goury. Je me suis trouvé libérée, j'ai beaucoup travaillé en studio. A 26 ans j'ai quitté le groupe et commencé la guitare. Depuis je compose."

Pourquoi avez-vous décidé de participer à The Voice ?

"En 2008, j'avais participé à l'émission La Nouvelle Star. Ça a été une très belle aventure, mais je n'avais que 21 ans, je me cherchais encore. The Voice, j'y pensais depuis un moment mais je voulais être prête, musicalement parlant."

Comment avez-vous vécu les auditions à l'aveugle (que le public a pu découvrir le samedi 30 janvier sur TF1) ?

"L'équipe de The Voice nous encadre vraiment très bien et est proche de nous. Avant de monter sur la scène, il y a un temps de concentration où je suis complètement rentrée dans ma bulle et j'ai évité de penser aux artistes et aux 400 personnes qui allaient me regarder. Évidemment, on sait que l'on va être jugée, mais cela procure un trac que j'adore. L'adrénaline est au max. Pendant ma prestation, quand Florent Pagny s'est retourné, je n'ai pas vraiment réagi. Mais quand Garou l'a fait, je l'ai remercié du regard. On est vraiment dans un monde parallèle pendant deux minutes."

Vous avez chanté FourFiveSeconds, pourquoi avoir choisi ce morceau ?

"J'aime particulièrement le message de cette musique. J'avais proposé trois chansons et avec la production, nous avons choisi celle qui me mettait le plus en valeur. On choisit aussi en fonction de ce qu'aiment les gens pour qu'ils puissent s'identifier et chanter avec nous."

Pourquoi avez-vous choisi Florent Pagny (Pour rappel, Florent Pagny et Garou se sont retournés lors des auditions à l'aveugle)?

"Garou et Florent Pagny sont deux grands artistes, mais je me retrouve plus avec Florent Pagny. Si j'avais eu le choix parmi les quatre artistes, j'aurai choisi Mika pour son grain de folie."

La suite de l'aventure The Voice, vous l'imaginez comment ?

"Je suis assez sereine, je prends tout ce que j'ai à prendre et je verrai bien. Ma devise, c'est carpe diem. Je sais que je suis faite pour la musique, c'est vital et je ne vois pas ma vie autrement. Je ferai de la musique toute ma vie, même si je ne fais pas carrière."