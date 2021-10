Avis de tempête : des rafales à 140 km/h ce week-end dans la Manche

La préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord lance un appel à la plus grande prudence, ce week-end.

Des vents de secteur sud-ouest fort à très fort (60 à 80km/h) sont attendus dès le samedi 6 février 2016. La situation se dégradera fortement durant la nuit de dimanche à lundi : des vents de secteur sud-ouest pourraient atteindre le stade de tempête, 90-100km/h avec des rafales jusqu’à 140km/h, et ce jusqu’à lundi soir.



Dès lundi, l’état de mer déjà bien formé va s’amplifier pour devenir très forte (creux 4 à 5 m) sur la Manche-Est, voire grosse (creux de 6 à 7 m) sur le nord et l'ouest Cotentin.



Les usagers de la mer sont appelés à la plus grande prudence. Pour tout problème grave dont vous êtes témoin, composez le n°196