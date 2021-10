Orne Terroir est un réseau lancé en 1996, l'un des plus anciens en France, dédié à la professionnalisation et à l'accompagnement des entreprises du terroir, et à la promotion de leurs productions.

L'agrément Orne Terroir est gage de qualité pour les productions agricoles ou artisanales ornaises. Quelques 200 produits ont été testés ce jeudi 4 février et ce vendredi 5 pour s’assurer qu'ils sont toujours fidèles à leur fiche de qualité.

Quarante dégustateurs, qui ont été préalablement formés, se relaient pour évaluer ces produits : viandes, produits laitiers ou sucrés, huiles, pâtes, produits à base de fruits ou de légumes. 150 autres produits seront testés le 12 mai : produits cidricoles et autres boissons, boudin noir, fromage de chèvre...

Chaque année ce sont entre 300 et 400 produits qui sont ainsi testés, sur des critères visuels, tactiles, olfactifs, gustatifs.

Une dizaine de nouveaux produits tentent cette année de rejoindre le club des produits labellisés.

Tous ceux qui auront passé avec succès la sélection de la dégustation feront l'objet d'une publication dans le guide annuel Orne terroir, qui sera diffusé à 30.000 exemplaires, notamment dans les offices de tourisme, en juin prochain.

Joëlle Legendre, chargée de communication et organisatrice des dégustations, à Orne Terroir :

La 21e saison du guide "Orne Terroir" se prépare

La promotion des produits labellisés Orne Terroir s'effectue également sur le site internet www.orne-terroir.fr, mais aussi sur Facebook, Twitter, Google+, et Youtube.

Les producteurs onais labellisés seront notamment présents sur le stand Orne/Normandie du prochain Salon International de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris.