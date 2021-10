"Chataîgne et sarrasin" le restaurant sans gluten en passe d'ouvrir à Caen

Leur crédo c'est la cuisine bio, végétarienne ou végétalienne, qui a le vent en poupe ces dernières années dont l'objectif est de vous proposer un lieu sécurisé pour profiter de plats garantis sans gluten.

Les travaux sont en cours dans le pas de porte qu'ils ont acheté et une fois terminés, ils vous proposeront une cuisine de comptoir à partir de produits biologiques et locaux. Au lieu de la traditionnelle farine de blé, ils travailleront celles de châtaigne, riz, sarrasin et pois chiche notamment.

Et à la carte il y aura quand même des tartes, cakes, snacks, soupes, salades, bières et du pain souvent estampillés sans lactose. Vous y trouverez également différents pains, biscuits et de la bière. Hermione et Frédéric veilleront aussi tout particulièrement à l’impact environnemental de leur restaurant.

Pour investir dans cette belle aventure, vous pouvez le faire via le site de financement participatif Ulule pour les aider à acheter une partie du matériel de cuisine, dont un four à pâtisserie professionnel. Et s'ils dépassent leur objectif, ils achèteront un triporteur pour faire le marché.