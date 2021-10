Pierre Sineux, président de l'université de Caen, est décédé

L'université de Caen est en deuil. Hospitalisé dans un état préoccupant 24 heures plus tôt, Pierre Sineux est mort cette nuit au CHU de Caen. "Nous ne connaissons pas les causes de son décès aujourd'hui. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une maladie. Sa disparition est brutale et très choquante pour la communauté", indique ému Stanislas Hommet, vice-présidente en charge de l'université.

"Nous perdons un homme qui a su tracer une route nouvelle pour l'université de Caen", poursuit-il. Ce jeudi après-midi doit être déterminé quel sera l'hommage de l'université pour son président.

Pierre Sineux était marié, père d'un garçon de 18 ans. Il était président de l'université depuis 2012.