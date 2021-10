Exclusif : Frédéric Mitterrand a visité les jardins de Brécy

De retour du département de la Manche et notamment de la ville de Coutances où il a décoré Denis Le Bas, directeur du festival Jazz sous les pommiers, le ministre de la Culture et de la Communication s'est arrêté samedi 4 juin en fin de journée au magnifique château de Brécy pour un dîner de travail sur les Parcs et Jardins d'exception en Basse-Normandie.

Accueilli par Didier Wirth et son épouse, Barbara, suivi des directeurs des Affaires Culturelles de la Manche et du Calvados, Frédéric Mitterrand y retrouvait quelques membres de son cabinet. Le neveu de l’ancien Président de la République a pu bénéficier d’une visite détaillée des Jardins de Brécy, fermés au public pour l’occasion. La Commune comporte en effet deux sites exceptionnels sur ses deux hameaux fondateurs: celui du Prieuré Saint Gabriel, avec la famille Fauchier-Delavigne, et celui de Brécy, marqué du souvenir de Jacques de Lacretelle, de l'Académie Française et de son épouse Yolande.

Une réception dans la Bibliothèque a suivi cette visite. Le dîner a permis d'évoquer des mesures souhaitables pour les sauvegardes, l'avenir et l'entretien de tels sites. Frédéric Mitterrand a poursuivi sa visite de la Région en se rendant le lendemain au Mont-St-Michel pour une visite privée de l’abbatiale.

Notons que le ministre de la Culture était de retour dans le Bessin un an quasiment jour pour jour après sa visite dans l’église d’Etreham pour découvrir un tableau de Francisco de Zurbaran, chef d’œuvre de la peinture espagnole.

Frédéric Oblin