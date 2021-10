Chinois à Caen : que la fête commence !

Cette année encore, le nouvel an chinois ne secouera pas Caen. Les festivités se feront dans la confidentialité. Il n'empêche, le temps le plus fort de l'année pour les citoyens de l'Empire du milieu aura un écho dans notre région. "C'est terrible de ne pas pouvoir rentrer à la maison car mes parents me manquent. Mais c'est pas grave, on va se rattraper entre nous", assure Dannong, inscrite à l'université de Caen et qui fait partie des 300 étudiants chinois du campus caennais. Elle prévoit de "réveillonner ce dimanche avec des amis, dès le midi pour être à la même heure qu'à la maison !" Décalage horaire oblige.

Plusieurs rendez-vous culturels

Plusieurs étudiants avaient répondu présents à l'appel du club Chine Normandie qui organisait, comme c'est le cas quatre fois par an, son café mandarin, samedi 23 janvier au Café des images à Hérouville. Un rendez-vous à la connotation particulière, si proche du nouvel an. "C'est peut-être pour cette raison que ce fut un gros succès, avec plus de 200 participants", souligne Xiang Ren, membre du club et par ailleurs professeur de chinois depuis cinq ans aux lycées Malherbe et Sainte-Marie, ainsi qu'à l'université de Caen. Au programme de ces cafés : échanges sur l'actualité chinoise, projection d'un film, atelier de calligraphie... "Je constate une certaine évolution au niveau de l'intérêt du grand public à l'égard de la culture chinoise, notamment dans mes classes, avec des élèves qui ne choisissent plus cette langue pour son côté exotique, mais bien parce qu'il s'agit de booster leur CV pour leur future carrière professionnelle", poursuit Xian Ren.

Trop occupés par leur travail...

L'intérêt des Caennais pour la culture chinoise se confirmera certainement à l'occasion d'une après-midi concoctée par l'association Normandie-Taïwan, dimanche 7 février de 13h30 à 18h, à la salle polyvalente de la Grande Delle à Hérouville Saint-Clair. "Sur la centaine de personnes attendues, il y aura encore beaucoup de Français", confirme Ting Ting Bloquel, l'une des organisatrices. Calligraphie, films, danse de la licorne, art du thé ou encore le jeu mah-jong seront au programme. "Le nouvel an chinois, c'est pour nous depuis sept ans une formidable occasion de vivre un échange culturel intense." Mais beaucoup de Chinois résidant à Caen n'en seront pas. D'ailleurs, pour eux la fête sera de courte durée, trop occupés par leur travail. C'est le cas de Zhou Xiaoxue, gérante du restaurant le Dragon de Beaulieu à Caen : "Nous ouvrons tous les jours y compris le dimanche, alors nous n'avons pas le temps de fêter réellement le nouvel an". Les festivités se limiteront à un repas de famille plus étoffé qu'à l'accoutumé. "Nous mettrons probablement des vêtements neufs, comme le veut la tradition". En boutique, aucune animation n'est prévue. Il en ira de même pour Liao du Guangzhou en centre-ville ou Lin du Dong Jia Le, rue Saint-Jean. "Ce qui ne nous empêchera pas de souhaiter bonne année à tous nos clients !"