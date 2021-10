La reconversion de l'hôpital Clemenceau en marche

Mercredi 20 janvier, 18h. Sans surprise, la réunion publique d'information sur le renouvellement du site de l'ancien hôpital Clemenceau, au sein de la maison de quartier Saint-Jean Eudes, a attiré les foules. "Près de 150 personnes", explique Sonia de la Provôté, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du renouvellement urbain. Ces dernières années, au gré des déménagements de services vers le plateau nord et le CHU, le site (surtout connu pour avoir abrité l'ancienne maternité publique de Caen) se vide progressivement jusqu'à avoir, par endroits, des allures de cité désertée.

Pour voir un quartier naître, des études urbaines ont d’ores et déjà commencé et plusieurs priorités sont fixées : préciser quelles traces mémorielles doivent être conservées, pour ne pas "trahir le passé", définir de nouveaux sens de circulation mais aussi raccrocher ce quartier en devenir à ceux de Saint-Jean Eudes, Saint-Gilles et Calmette, situés à proximité.

Le CHU toujours propriétaire

"Il y a aussi un patrimoine vert à préserver", rappelle Sonia de la Provôté. Et surtout, des décisions à prendre en concertation avec le CHU, toujours propriétaire de la majorité de l'emprise. "Nous étudions les meilleures solutions de valorisation, entre la vente ou la location à long terme.", explique Pierre Tsuji, directeur du patrimoine et des infrastructures de l'établissement public de santé. Un hectare de l'ancien hôpital Clémenceau avait déjà été cédé à la Ville en 2011, pour trois millions d'euros.