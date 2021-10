Elles confondent un vrai policier avec le stripteaser qu'elles avaient engagé

Policier depuis peu, Mike Hober est jeune, beau, et patrouille tout les soirs dans la ville de Bradford. Quand il remarque que les portes du centre communautaire de la ville sont ouvertes.



Craignant de voir des cambrioleurs, il pénètre, arme au point dans le batiment, et passe au peigne fin tous les recoins... Jusqu'à arriver à l'entrée de la salle municipale. Il perçoit un bruit. Stressé, il prend son courage à deux mains, comme son arme, et décide d'ouvrir la porte en criant ''haut les mains''.



Surprise : il découvre derrière la porte une groupe de femme d'âge plutôt mûr, réunis ensemble pour fêter les cinquante ans de l'une d'entre elle. Ces femmes ce mettent soudainement à hurler de joie et commencent à se jeter corps et âme aux pieds du policier ! ... Sans prendre le temps de comprendre, Mike Hober sort du bâtiment en prenant ses jambes à son cou.



C'est en sortant qu'il croise sur son chemin un autre homme, habillé en fonctionnaire de police... Mais lui était un faux : c'était le stripteaseur dont ces dames avaient décidé de louer les services ce soir là.



Mike Hober a raconté sa mésaventure aux journalistes locaux, en ajoutant qu'après coup il s'est dit ''plutôt flatté''.