Pour l’architecte Christophe Bidaud, qui a imaginé le projet, celui-ci constitue « la dernière pierre d’un centre-ville actif et contemporain. Ces logements performants, conçus pour favoriser les apports de lumière naturelle et des vues de qualité constituent le germe d’un cœur de ville agréable et vivant ».

La résidence comptera 83 logements répartis sur deux bâtiments allant du T2 au T4, de 38 à 87 mètres carrés. Elle doit être livrée courant 2017.