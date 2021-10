En 2011, l'envie d'entreprendre est plus forte et les Caennais lancent leur marque de prêt-à-porter. Quatre cent quinze est né.

Près de cinq ans plus tard, son style urbain et poétique est reconnu, y compris à Paris, et les trois comparses vivent de leur rêve. "Modestement", sourit toutefois Aubert. Cette semaine, les Caennais lancent d'ailleurs leur nouvelle collection.

Pratique. Points de vente à Caen, magasins Stor'age et Koko'shop. Ou sur quatrecentquinze.fr